На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 80 кв. м. и перекрытие на площади до 10 кв. м. Образовалось сильное задымление, из-за чего пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился в 1 км от очага горения.
В 21:26 возгорание локализовали, а в 22:45, потратив на тушение около 15 тонн воды, полностью ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения на остальные постройки.
Всего на тушении были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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