Житель Сумщины нашел на своем огороде гранату За минувшие сутки 1 боеприпас обезврежен, еще 1 обнаружен.

6 ноября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), проведены работы по обезвреживанию 120-мм. минометной мины, которую ранее обнаружили в с. Кудрявое Ахтырского района. Опасный предмет был вывезен в специально отведенное место и уничтожен путем подрыва.

В этот же день, в 13:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты РГД в с. Межирич Лебединского района. Опасную находку обнаружили в приусадебном участке, на расстоянии до 15 м от жилых домов.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.