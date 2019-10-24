В Сумах на взятке попался судья? (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат Анатолий Романюк.
По его словам, сегодня утром, когда от находился в Заречном райсуде, в холл здания зашло с десяток людей в форме НАБУ, они спросили у дежурных, на каком этаже Заречный райсуд, и пошли туда, пишет Sumy.Today.
Пресс-секретарь Заречного райсуда Наталья Сидоренко на просьбу предоставить комментарий ответила, что у нее нет официальной информации.
По предварительной информации, которую Sumy.Today получило из собственных источников, визит НАБУ в суд связан с возможным разоблачением одного из судей на неправомерной выгоде.
В Заречном районном суде г. Сумы проводят следственные действия, сообщает сайт суда.
Сейчас в помещении суда проводятся следственные действия работниками НАБУ, в соответствии с постановлением следственного судьи, в рабочем кабинете судьи Заречного районного суда г. Сумы Шершака Н.И.
Сейчас это пока вся известная информация, говорится в сообщении.
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