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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31138

Сумчан закликають написати Всеукраїнський диктант національної єдності

Завтра об 11:00 відбудеться Всеукраїнський диктант національної єдності.

У попередні роки диктант, приурочений Дню української писемності та мови, писали саме 9 листопада. Цьогоріч дата припадає на вихідний, у зв’язку з цим написання диктанту перенесли на 8 листопада, щоб студенти та школярі могли долучитися до акції.

Радіодиктант звучатиме в ефірі Суспільного радіо та телеканалу. Текст диктанту читатиме в педагог, доцент Київського університету ім. Бориса Грінченка Олександр АВРАМЕНКО.

На відміну від минулих років, перевірити правильність написання диктанту цього року можна буде за 15 хв. після прочитання. Текст оприлюднять на сайтах Суспільного мовника: UA: «Українське радіо» та UA: «Cуспільне мовлення».

Одразу після завершення диктанту охочі взяти участь у конкурсі на найкращу роботу можуть надіслати свої роботи на електронну пошту за адресою: rd@nrcu.gov.ua. Це потрібно зробити до оприлюднення тексту диктанту, протягом 15 хв. із моменту його закінчення.

Також додатково відбудеться конкурс на найкращий твір. Тему твору оголосять на початку ефіру, об 11:00. Його, разом із текстом диктанту, потрібно буде надіслати до 10 листопада на адресу: м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, буд. 26, UA: Українське радіо або на електронну пошту rd@nrcu.gov.ua з поміткою – «Твір». Автори десяти найкращих творів отримають призи.

Зауважимо, минулого року до акції долучилося майже 33000 учасників, з яких 311 стали переможцями диктанту національної єдності. При цьому лише однієї помилки припустилися 1004 людини. В попередні роки написали диктант без жодної помилки лише одиниці.

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