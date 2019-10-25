На Сумщине поймали серийного вора Соблазнился ранее судимый мужчина на мобильный терминал своей знакомой.

Когда в Кролевецкое отделение полиции с сообщением о краже обратилась одна из местных жительниц, по ее вызов сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции.

На месте происшествия оперативники установили ход событий, предшествовавший обращению 51-летней женщины в полицию. Выяснилось, что два дня назад к ней в гости приходил ее знакомый, которого она, как положено хорошей хозяйки, щедро угостила. А на следующий день, когда возникает необходимость позвонить родным, не смогла найти свой мобильный телефон. А поскольку никто другой к ней в доме ни раньше, ни после не заходил, то выводы женщины были вполне очевидны.

Работники криминальной полиции проверили эту версию, и выяснилось, что мобильный действительно похитил 32-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений знакомый заявительницы. В содеянном кролевчанин признался.

По факту кражи начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), и в ходе оперативно-следственных действий установлено, что злоумышленник «приложил руку» еще к нескольким подобным преступлениям, совершенным в городе и районе. Так, находясь в одном из магазинов райцентра, он воспользовался невнимательностью продавщицы и вынес мимо кассы две женские куртки. В конце октября украл ТВ-тюнер у своего знакомого из села Камень, а у приятеля из с. Морозовка - электрическую дрель, электродвигатель и алюминиевую посуду.

Теперь вору придется не только возместить причиненные убытки, но и предстать перед судом - ему грозит лишение свободы, срок которого определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.