Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06204

«Сумыгаз» проиграл в суде Антимонопольному комитету

В Хозяйственный суд Сумской области обратился истец АО «Сумыгаз», чтобы признать недействительным и отменить решение административной коллегии Сумского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины от 04.04.2019 № 5 по делу № 02-06 / 25-2017 о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа.

Решением территориального отделения АМКУ было установлено бездействие АО «Сумыгаз», которое состояло в непроведении отдельным потребителям в 2016-2018 гг. ремонта и замены счетчиков, которые были признаны непригодными к эксплуатации. Газовая организация не согласилась с этим решением, решив его обжаловать в судебном порядке, мотивируя отсутствием в этом своей вины, потому что средств, предусмотренных тарифом, не хватало, чтобы всем потребителям осуществить эти работы за счет предприятия и не переводили эти обязанности на потребителей.

В то же время, представители АМКУ в судебном порядке отметили, что такая позиция привела к ущемлению интересов потребителей и была бы невозможной в условиях существования значительной конкуренции на рынке распределения природного газа. Вследствие чего отдельные из потребителей понесли не предусмотрены действующим законодательством расходы, а это является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Судом отказано в удовлетворении иска АО «Сумыгаз».

Сейчас решение не вступило в законную силу. В течение 20 дней истец вправе его обжаловать, сообщает пресс-служба суда.

Право АМКУ Конкуренция Сумыгаз Хозяйственный суд Сумской области

По тематике

Потребители обязали «Сумыгаз» отменить «акт о нарушении» и сделать перерасчет
04.11.2019 14:00

Потребители обязали «Сумыгаз» отменить «акт о нарушении» и сделать перерасчет

Коллективная и «обобщенная» оплата коммунальных услуг незаконна. Это в очередной раз подтвердили для монопольного поставщика ПАО «Сумыгаз» жильцы одного из...

На Сумщине строители водопровода повредили газопровод
23.10.2019 08:30

На Сумщине строители водопровода повредили газопровод

22 октября пять улиц в с. Грузское Конотопского района остались без газоснабжения из-за халатности при строительстве водопровода....

«Нафтогаз» отсудил у шосткинской теплокомпании 4 млн грн
18.10.2019 11:05

«Нафтогаз» отсудил у шосткинской теплокомпании 4 млн грн

Акционерное общество НАК «Нафтогаз Украины» через суд вернуло 4 млн грн за поставки газа....

«Сумыгазу» не позволили наказывать потребителей за отказ от общедомового счетчика
17.10.2019 10:23

«Сумыгазу» не позволили наказывать потребителей за отказ от общедомового счетчика

Потребитель, живущий в многоквартирном доме, в 2017 г. обратился с иском к ПАО «Сумыгаз». Он просил отменить решение комиссии Ахтырского...

В Сумах перекроют крышу хозяйственного суда за 3 млн грн
02.10.2019 11:11

В Сумах перекроют крышу хозяйственного суда за 3 млн грн

В Хозяйственном суде Сумской области начался капитальный ремонт кровли административного здания....

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов
Сегодня 12:11
Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
«Сумыгаз» проиграл в суде Антимонопольному комитету
Сегодня 13:06
Сумчан закликають написати Всеукраїнський диктант національної єдності
Сегодня 12:31
В Конотопе спасатели оказали помощь пожилой женщине
Сегодня 11:57
В Сумах на взятке попался судья? (обновлено)
Сегодня 11:34
Житель Сумщины нашел на своем огороде гранату
Сегодня 11:15
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе
Сегодня 10:56
Сумчанин показал ужасные условия в 4-ой горбольнице, где лечат сердечников
Сегодня 10:52
В «Мануфактуре» пройдет шахматный турнир «Интеллект нации»
Сегодня 10:27
В Сумах разыграют юношеский кубок области по баскетболу
Сегодня 10:13
Сумские пловцы отличились в Грузии
Сегодня 09:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.