«Сумыгаз» проиграл в суде Антимонопольному комитету В Хозяйственный суд Сумской области обратился истец АО «Сумыгаз», чтобы признать недействительным и отменить решение административной коллегии Сумского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины от 04.04.2019 № 5 по делу № 02-06 / 25-2017 о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа.

Решением территориального отделения АМКУ было установлено бездействие АО «Сумыгаз», которое состояло в непроведении отдельным потребителям в 2016-2018 гг. ремонта и замены счетчиков, которые были признаны непригодными к эксплуатации. Газовая организация не согласилась с этим решением, решив его обжаловать в судебном порядке, мотивируя отсутствием в этом своей вины, потому что средств, предусмотренных тарифом, не хватало, чтобы всем потребителям осуществить эти работы за счет предприятия и не переводили эти обязанности на потребителей.

В то же время, представители АМКУ в судебном порядке отметили, что такая позиция привела к ущемлению интересов потребителей и была бы невозможной в условиях существования значительной конкуренции на рынке распределения природного газа. Вследствие чего отдельные из потребителей понесли не предусмотрены действующим законодательством расходы, а это является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Судом отказано в удовлетворении иска АО «Сумыгаз».

Сейчас решение не вступило в законную силу. В течение 20 дней истец вправе его обжаловать, сообщает пресс-служба суда.