«Сумыгаз» проиграл в суде Антимонопольному комитету

Решением территориального отделения АМКУ было установлено бездействие АО «Сумыгаз», которое состояло в непроведении отдельным потребителям в 2016-2018 гг. ремонта и замены счетчиков, которые были признаны непригодными к эксплуатации. Газовая организация не согласилась с этим решением, решив его обжаловать в судебном порядке, мотивируя отсутствием в этом своей вины, потому что средств, предусмотренных тарифом, не хватало, чтобы всем потребителям осуществить эти работы за счет предприятия и не переводили эти обязанности на потребителей.
В то же время, представители АМКУ в судебном порядке отметили, что такая позиция привела к ущемлению интересов потребителей и была бы невозможной в условиях существования значительной конкуренции на рынке распределения природного газа. Вследствие чего отдельные из потребителей понесли не предусмотрены действующим законодательством расходы, а это является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.
Судом отказано в удовлетворении иска АО «Сумыгаз».
Сейчас решение не вступило в законную силу. В течение 20 дней истец вправе его обжаловать, сообщает пресс-служба суда.
Коллективная и «обобщенная» оплата коммунальных услуг незаконна. Это в очередной раз подтвердили для монопольного поставщика ПАО «Сумыгаз» жильцы одного из...
22 октября пять улиц в с. Грузское Конотопского района остались без газоснабжения из-за халатности при строительстве водопровода....
Акционерное общество НАК «Нафтогаз Украины» через суд вернуло 4 млн грн за поставки газа....
Потребитель, живущий в многоквартирном доме, в 2017 г. обратился с иском к ПАО «Сумыгаз». Он просил отменить решение комиссии Ахтырского...
В Хозяйственном суде Сумской области начался капитальный ремонт кровли административного здания....