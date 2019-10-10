В Сумах пройдет шахматно-шашечный турнир среди депутатов Завтра, 8 ноября, в холлах первого и второго этажа Дома советов состоится турнир по шашкам и шахматам среди депутатов всех уровней памяти Анатолия Ричкаля.

Турнир начнется в 10.00. Соревноваться будут сборные команды депутатов местных советов Сумщины.

Стоит напомнить, что именно Анатолий Ричкаль, которому 11 ноября должно было бы исполниться 60 лет, возглавлял сборную команду Сумщины на Всеукраинских соревнованиях среди депутатов всех уровней в 2018 году. Под его руководством наши спортсмены завоевали II общекомандное место.

Завтра состоится отборочный этап на Всеукраинские соревнования, которые пройдут в 2020 году, по дисциплинам шашки и шахматы.