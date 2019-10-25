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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:513

В Шостке поймали на краже любительницу косметики

Неоднократно судимая 32-летняя жительница Шостки «погорела» на краже косметических средств, которые она тайком вынесла мимо кассы магазина.

С заявлением о краже товара в полицию обратилась управляющая косметическим магазином. Женщина рассказала, что просматривая видео с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, увидела, как одна из посетительниц украла два флакона шампуни и маску для кожи ног.

Прибыв на вызов, правоохранители узнали на видео неоднократно судимую 32-летнюю местную жительницу. Ее разыскали, и она призналась в содеянном. По словам женщины, похищенные шампуни она успела продать, а маску использовала сама.

В отношении подозреваемой в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание ей определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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