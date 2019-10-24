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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55136

На Сумщине все еще не все дома с теплом

Объекты социальной сферы подключены к теплу на 100%, а жилой фонд - на 99,8%.

Об этом отметили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Самый высокий процент подключения к отоплению: социальных объектов - в Житомирской (100%), Николаевской (100%), Сумской (100%), Хмельницкой (99,9%), Киевской (99,9%) областях и г. Киев (99,9%). А жилые дома подключены на 100% только в Черниговской области, в Житомирской и Полтавской – на 99,9%, в Сумской – на 99,8%, в Ровенской – на 99,7%.

«В целом по Украине отапливаются 95% объектов социальной сферы и 91,4% жилых домов», - отметила пресс-служба Министерства в Фейсбуке.

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