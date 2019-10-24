На Сумщине все еще не все дома с теплом

Об этом отметили в Министерстве развития громад и территорий Украины.
Самый высокий процент подключения к отоплению: социальных объектов - в Житомирской (100%), Николаевской (100%), Сумской (100%), Хмельницкой (99,9%), Киевской (99,9%) областях и г. Киев (99,9%). А жилые дома подключены на 100% только в Черниговской области, в Житомирской и Полтавской – на 99,9%, в Сумской – на 99,8%, в Ровенской – на 99,7%.
«В целом по Украине отапливаются 95% объектов социальной сферы и 91,4% жилых домов», - отметила пресс-служба Министерства в Фейсбуке.
По состоянию на 8.30 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы....
Мэр Сум Александр Лысенко слушает сумчан выборочно....
Дом на ул. Новоместенская, 4 до сих пор с холодными батареями....
В Сумах почти 99% жилого фонда подключено к отоплению....
За три дня 63% сумских жомов получили тепло....