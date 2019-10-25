В Шостке в очередной раз пытаются переименовать улицу Галана В исполком Шосткинского городского совета поступают обращения от граждан с требованием переименовать улицу Галана в Шостке, сообщает горсовет.

На официальном сайте мэрии объявлен опрос – горожанам предлагают высказать свое мнение по данному поводу. Также просят предложить варианты нового названия улицы.

В марте текущего года подобный опрос уже проводили. В результате 53,3 % его участников проголосовали против переименования, пишет Шостка.инфо.

Справка

Яросла́в Олекса́ндрович Гала́н (27 липня 1902, Динів — 24 жовтня 1949, Львів) — український комуністичний письменник, журналіст, педагог, член КПЗУ, писав українською і польською мовами.

У воєнні та повоєнні роки Ярослав Галан засуджував ідеї української державності, називав українську революцію — «жовтоблакитним маріонетковим балаганом типу 1918 року», критикував ОУН і УПА, а також греко-католицьку церкву. Автор статті «Плюю на Папу», як відповідь на відлучення його від Церкви папою Пієм XII.