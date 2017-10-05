Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49170

Сумчан запрошують подискутувати про Суспільне мовлення

Напередодні Дня радіо, телебачення та зв’язку 14 листопада UA:СУМИ запрошує на відкриту дискусію (за участю керівників філії та творчих підрозділів).

Місце проведення - Конгрес-центр СумДУ (аудиторія 115).

Початок об 11:00.

Тема: «Суспільне мовлення – регіональний формат: між стандартами й очікуваннями громади».

Говоритимуть про:

- запит суспільства на суспільного мовника

- факти й емоції в рамках стандартів журналістики

- що таке якість інформації і від яких факторів вона залежить

Запрошують до обговорення глядачів, слухачів і дописувачів, студентів, науковців а також представників громадських організацій і владних інституцій.

Общество Суспільне

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