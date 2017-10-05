Сумчан запрошують подискутувати про Суспільне мовлення

Місце проведення - Конгрес-центр СумДУ (аудиторія 115).
Початок об 11:00.
Тема: «Суспільне мовлення – регіональний формат: між стандартами й очікуваннями громади».
Говоритимуть про:
- запит суспільства на суспільного мовника
- факти й емоції в рамках стандартів журналістики
- що таке якість інформації і від яких факторів вона залежить
Запрошують до обговорення глядачів, слухачів і дописувачів, студентів, науковців а також представників громадських організацій і владних інституцій.
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