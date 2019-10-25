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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17422

4 года проведет за решеткой житель Сумщины, запустивший в полицейского бутылку с кислотой

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 24-летнего жителя Глуховского района, который бросил в полицейского бутылку с кислотой.

Напоминаем, что событие произошло в г. Глухов 13 мая 2019 года около 23.00. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями стоял у остановки общественного транспорта. В это время мимо них проходил участковый офицер Глуховского отдела полиции, который в свободное время вместе со своей девушкой провожали домой ее подругу. Мужчина беспричинно стал выкрикивать слова грубой нецензурной брани в сторону полицейского. Тот сделал ему замечание и пошел к дому. А когда через несколько минут правоохранитель со своей девушкой вышли из дома и проходили мимо подвыпившего парня, тот снова начал выкрикивать нецензурные слова, а затем бросил в него бутылку с серной кислотой.

«Обвиняемый не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, до этого он был уже трижды судим за кражи и грабеж. На этот раз его действия были квалифицированы как хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений», - рассказал начальник Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Сергей Пашкин.

Приговором Глуховского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по ч. 4 ст. 296 УК Украины и, частично присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, приговорен к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области

Право Глухов Нападение на полицейского Приговор суда Серная кислота Хулиганство

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