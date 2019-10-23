На Сумщине наложен арест на имущество асфальтового завода По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры решением Ахтырского горрайонного суда от 6 ноября на имущество так называемого асфальтового завода, который функционировал по ул. Кириковской в г. Ахтырка, наложен арест в виде запрета права пользования, отчуждения и распоряжения им.

Напоминаем, что в четверг, 24 октября 2019 года, сотрудники прокуратуры, полиции и СБУ, привлекая необходимых специалистов, провели санкционированный обыск на вышеупомянутом предприятии.

«Во время указанных следственных действий правоохранители изъяли необходимую документацию и компьютерную технику, работники Государственной экологической инспекции Украины отобрали образцы воздуха, сотрудники Управления Гоструда в Сумской области провели на предприятии проверку возможных нарушений законодательства о труде, в том числе привлечение к работе неоформленных работников», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Установлено, что с начала 2019 года у указанного предприятия отсутствует договор аренды площадки и оборудования. Пока арендодатель через суд пытается обязать Общество с ограниченной ответственностью освободить территорию и вернуть имущество, асфальтный завод продолжает свою работу, при этом от местных жителей в правоохранительные органы систематически поступают жалобы на его деятельность, в том числе на загрязнение окружающей природной среды.

Досудебное следствие продолжается по ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха), ч. 1 ст. 197-1 (самовольное использование земельного участка), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) и ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК Украины. После получения заключения соответствующих специалистов действиям лиц, причастных к незаконной деятельности предприятия, будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.