Из-за мэра Волкова в Путивле страдают больные диабетом Путивль не выделил более 200 тысяч гривен на инсулин из необходимых 385 тысяч.

Об этом заявил на заседании областного совета депутат Николай Ильченко.

По словам депутатов облсовета, государство и район выделяют деньги, а Путивльский городской совет только частично выполняет свои функции.

«Имея все финансовые возможности, мэр Путивля затягивает с решением этого вопроса и оставляет людей один на один с проблемой», – отметил Николай Ильченко.

Пользователи соцсетей возмутились позицией мэра Путивля Валерия Волкова по инсулину. Так, блогер Максим Куликов написал, что у Волкова все хорошо а у нескольких десятков больных сахарным диабетом в Путивле – плохо, у них нет инсулина.

«Вот так и получается: когда одному человеку хорошо, около сотни – плохо. У меня у знакомых ребенок с сахарным диабетом. Ему нужен инсулин. Купить не могу – денег не хватает. Но Волкова это не волнует. Это ж не его ребенок. Волков, когда у людей будет инсулин?», – спрашивает блогер.

В целом, по данным депутатов Сумского областного совета, Путивльщине необходимо 885,7 тыс. грн, чтоб обеспечить лекарствами всех, кому необходим инсулин. 261,3 тыс. грн поступило из госбюджета, 247,8 тыс. грн дал район и только 166 тыс. из необходимых 385-ти выделил город.