Из-за мэра Волкова в Путивле страдают больные диабетом

Об этом заявил на заседании областного совета депутат Николай Ильченко.
По словам депутатов облсовета, государство и район выделяют деньги, а Путивльский городской совет только частично выполняет свои функции.
«Имея все финансовые возможности, мэр Путивля затягивает с решением этого вопроса и оставляет людей один на один с проблемой», – отметил Николай Ильченко.
Пользователи соцсетей возмутились позицией мэра Путивля Валерия Волкова по инсулину. Так, блогер Максим Куликов написал, что у Волкова все хорошо а у нескольких десятков больных сахарным диабетом в Путивле – плохо, у них нет инсулина.
«Вот так и получается: когда одному человеку хорошо, около сотни – плохо. У меня у знакомых ребенок с сахарным диабетом. Ему нужен инсулин. Купить не могу – денег не хватает. Но Волкова это не волнует. Это ж не его ребенок. Волков, когда у людей будет инсулин?», – спрашивает блогер.
В целом, по данным депутатов Сумского областного совета, Путивльщине необходимо 885,7 тыс. грн, чтоб обеспечить лекарствами всех, кому необходим инсулин. 261,3 тыс. грн поступило из госбюджета, 247,8 тыс. грн дал район и только 166 тыс. из необходимых 385-ти выделил город.