Сумчанам сегодня отключили еще и воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 8 ноября.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водосети по ул. Интернационалистjв, 25 сегодня, 8 ноября, в 9:20 прекращена подача воды в дом №25 по улице Интернационалистов и дом № 35 по улице Ивана Сирко.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.