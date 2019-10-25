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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22342

Сумчанам сегодня отключили еще и воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 8 ноября.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водосети по ул. Интернационалистjв, 25 сегодня, 8 ноября, в 9:20 прекращена подача воды в дом №25 по улице Интернационалистов и дом № 35 по улице Ивана Сирко.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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