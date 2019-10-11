В Сумах пятый раз за неделю заминировали ЦПАУ

На место были направлены следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели. Людей эвакуировали издания, проводится проверка, сообщили в полиции Сумщины.
Это уже пятый случай заминирования ЦПАУ на этой неделе.
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