В Сумах пятый раз за неделю заминировали ЦПАУ Сегодня, 8 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Центра предоставления админуслуг по ул. Горького, 21.

На место были направлены следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели. Людей эвакуировали издания, проводится проверка, сообщили в полиции Сумщины. Это уже пятый случай заминирования ЦПАУ на этой неделе.