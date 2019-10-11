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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40350

В Сумах пятый раз за неделю заминировали ЦПАУ

Сегодня, 8 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Центра предоставления админуслуг по ул. Горького, 21.

На место были направлены следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели. Людей эвакуировали издания, проводится проверка, сообщили в полиции Сумщины.

Это уже пятый случай заминирования ЦПАУ на этой неделе.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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