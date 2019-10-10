В Сумах разыграли шахматное первенство города среди вузов Студенты и работники СумГУ - победители городских соревнований по шахматам.

6 ноября в клубе «Интеллект» СумГУ прошли соревнования по шахматам среди студентов и среди работников вузов. Эти соревнования пошли в зачет спартакиады города Сумы среди вузов 3-4 уровня аккредитации и в зачет спартакиады работников вузов 2019-2020.

На студенческих соревнованиях присутствовали четыре команды: СумГУ, СНАУ, СумГПУ и СФ НУВД.

Андрей Карнаш, Антон Ильченко и Татьяна Ащаулова в составе команды СумГУ заняли первое место, одержав победу во всех матчах. Второе место за представителями СНАУ. Третью строчку заняли студенты СумГПУ.

Преподаватели СумГУ не отстали от студентов. Владислав Рогоз и Николай Гуменный также завоевали победу.