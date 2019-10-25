В Сумах разыграли областную студенческую спартакиаду среди вузов по шахматам

7 ноября в клубе «Интеллект» СумГУ прошли соревнования по шахматам среди студентов. На этот раз боролись за победу студенты Сумской области - команды СумГУ, СумГПУ, СНАУ, ГНПУ и СФ ХНУВД. В отличие от городских соревнований, где играли по 3 партии в матче, на областной универсиаде матчи состояли из 4-х партий.
На эти соревнования к команде СумГУ, которая одержала победу на спартакиаде города, присоединились Борис Мешков и Владимир Кельбас. Студенты СумГУ вновь продемонстрировали хорошую игру и завоевали безоговорочную победу. Второе место заняли студенты ГНПУ. Бронза за представителями СНАУ. Студенты СДПУ заняли четвертое место, а замкнули таблицу представители СФ ХНУВД.
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