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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах снова остановились троллейбусы (обновлено)

На пересечении ул. Харьковская - пр. Лушпы произошел обрыв троллеи.

Контактная сеть обесточена. Движение троллейбусов в обоих направлениях остановлено.

На месте работает аварийная бригада КП «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.

Напомним: городские власти хотят купить в следующем году 10 троллейбусов за 52 млн грн. Об планах по обновлению контактной сети ничего неизвестно.

В 11:27 движение троллейбусов восстановлено.

Из-за вынужденного простоя в курсировании троллейбусов может наблюдаться отклонения от расписания.

Движение троллейбусов № 5 и № 10А на участке пр. Лушпы - 10 мкрн остановлено в обоих направлениях движения. Ремонтные работы продолжаются.

Общество Обрыв контактной сети Троллейбусы

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