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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полиция нашла водителя, который на Сумщине совершил смертельное ДТП и скрылся с места аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 31 октября на автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка» вблизи с. Вовковцы Роменского района.

Водитель автомобиля совершил наезд на 69-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии. От полученных травм велосипедист погиб на месте.

В тот же день Роменским отделом полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Проведя комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, вчера полиция нашла водителя и автомобиль Mercedes Benz Sprinter, на котором было совершено ДТП. Водителем оказался 42-летний житель одного из райцентров Киевской области. Досудебное следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Сбил и скрылся Смертельное ДТП

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