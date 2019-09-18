Экс-нардепа от Сумщины уволили из СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста первого заместителя главы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Уволить Бухарева Владислава Викторовича от должности первого заместителя Главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», - говорится в указе.
Другим указом Зеленский назначил на должность первого заместителя главы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Дмитрия Нескромного.
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