Экс-нардепа от Сумщины уволили из СБУ Президент Украины уволил Владислава Бухарева с поста первого замглавы СБУ и назначил его преемника.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста первого заместителя главы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Уволить Бухарева Владислава Викторовича от должности первого заместителя Главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», - говорится в указе.

Другим указом Зеленский назначил на должность первого заместителя главы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Дмитрия Нескромного.