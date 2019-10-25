Что обещают сумчанам синоптики на выходные

9-10 ноября: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +10 .. + 15 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Три циклона принесут в начале новой недели влажный, теплый атлантический и средиземноморский воздух....
В первые дни ноября в Сумской области сохранится холодная, ветреная погода....
В ближайшие дни холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область похолодание....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в выходные...