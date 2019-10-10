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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13893

Сумчане просят власти оценить адекватность проекта дороги к Эспланаде

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Оценить адекватность проекта заезда в "Эспланады" с пр. М. Лушпы».

«В то время, когда в цивилизованном мире города освобождают от автомобилей, в Сумах они будут ездить буквально по головам. Архитектурный гений авторов «суперсовременных» домов "Эспланады" придумал сделать лестницу для пешеходов вплотную к дороге, которая идет на уровне головы человека. То есть, грязь, пыль, и камни из-под колес машин будет попадать на головы людей, которые идут рядом. Пандус для колясок рядом с лестницей зимой будет очень скользким и опасным. Неужели все это не очевидно?

Кроме того, дорога разрезает пешеходную дорогу, создавая опасность. А дальше идет вплотную к зданию, не оставляя места даже для небольшого тротуара.

Последнее, но тоже важно. Эта конструкция - безобразное совковое непонятно что. Наши городские начальники точно бывают за рубежом. Интересно, видели ли они где-то в нормальных странах что-то настолько страшное, и почему позволяют засорять Сумы такими конструкциями.

Авторов этой дороги нужно заставить ее снести и восстановить газон. По проекту дорога вроде бы должен идти через туннель под пешеходной зоной», - пишет автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: на дорогу к Эспланаде, которую строят уже 4 месяца, нет разрешительных документов.

Общество Дорога к эспланаде Петиция Эспланада

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