У Сумах проходить благодійна акція: подаруй дитині книгу

Наближаються новорічні свята, а хто найбільше їх чекає? Звичайно, діти! І для багатьох найкращим подарунком може стати книга!
Сьогодні розмаїття видань приємно вражає, але їх придбання не для всіх є доступним, і залишається мрія, що новорічні дива трапляються…
Спробуй побувати в ролі чарівника – подаруй дитині сучасну книгу!!!
Сумчан чекають за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. 26, Сумський обласний центр служб сім’ї, дітей та молоді.
Виникли питання - телефонуй (0542) 25-42-33.
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