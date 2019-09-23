У Сумах проходить благодійна акція: подаруй дитині книгу На підтримку діточок із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (діти-сироти, діти з малозабезпечених,багатодітних сімей та ін.) у Сумах розпочалася благодійна акція.

Наближаються новорічні свята, а хто найбільше їх чекає? Звичайно, діти! І для багатьох найкращим подарунком може стати книга!

Сьогодні розмаїття видань приємно вражає, але їх придбання не для всіх є доступним, і залишається мрія, що новорічні дива трапляються…

Спробуй побувати в ролі чарівника – подаруй дитині сучасну книгу!!!

Сумчан чекають за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, буд. 26, Сумський обласний центр служб сім’ї, дітей та молоді.

Виникли питання - телефонуй (0542) 25-42-33.