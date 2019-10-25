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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19154

Завтра в Сумах стартует кубок области по футзалу

Состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка Сумской области по футзалу.

Заявки на участие подали 9 команд, которые были распределены, по рейтингу, на 3 корзины. В процессе жеребьевки получились следующие группы:

Группа А — Спартак, Агросвит-Food Centre-СумДУ-2, Гранум-Фемида;

Группа Б — Лекс ВСК, Олимпик, Автомобилист;

Группа С — Технология, КомпСервис, Peppers.

Сначала будет сыгран групповой этап, после чего 8 команд выйдут в плей-офф.

Игры группового этапа пройдут в субботу, 9 ноября в спорткомплексе СумГПУ.

9-30 Технология — КомпСервис

10-10 Peppers — Технология

10-50 КомпСервис — Peppers

11-30 Спартак — Агросвит-Food Centre-СумДУ-2

12-10 Автомобилист — Лекс ВСК

12-50 Гранум-Фемида — Спартак

13-30 Лекс ВСК — Олимпик

14-10 Агросвит-Food Centre-СумДУ-2 — Гранум-Фемида

14-50 Олимпик — Автомобилист

Матчи 1/4 финала будут сыграны в манеже, в воскресенье, 10 ноября. Финал запланирован, через неделю, на 16 ноября.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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