Завтра в Сумах стартует кубок области по футзалу

Заявки на участие подали 9 команд, которые были распределены, по рейтингу, на 3 корзины. В процессе жеребьевки получились следующие группы:
Группа А — Спартак, Агросвит-Food Centre-СумДУ-2, Гранум-Фемида;
Группа Б — Лекс ВСК, Олимпик, Автомобилист;
Группа С — Технология, КомпСервис, Peppers.
Сначала будет сыгран групповой этап, после чего 8 команд выйдут в плей-офф.
Игры группового этапа пройдут в субботу, 9 ноября в спорткомплексе СумГПУ.
9-30 Технология — КомпСервис
10-10 Peppers — Технология
10-50 КомпСервис — Peppers
11-30 Спартак — Агросвит-Food Centre-СумДУ-2
12-10 Автомобилист — Лекс ВСК
12-50 Гранум-Фемида — Спартак
13-30 Лекс ВСК — Олимпик
14-10 Агросвит-Food Centre-СумДУ-2 — Гранум-Фемида
14-50 Олимпик — Автомобилист
Матчи 1/4 финала будут сыграны в манеже, в воскресенье, 10 ноября. Финал запланирован, через неделю, на 16 ноября.
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