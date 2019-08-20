На Сумщині Служба зайнятості навчає з урахуванням потреб роботодавця се більше підприємств різної форми власності Сумщини співпрацюють з місцевою службою зайнятості. На сьогодні послугами служби користуються майже п’ять тисяч роботодавців області. З кожним роком їх кількість невпинно зростає.

Чим приваблює роботодавців служба зайнятості? Відповідь одна: вони черпають тут необхідні кадри.

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, цього року за сприяння обласної служби зайнятості більше 4 тис. безробітних проходили професійне навчання.

Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є зварник пластмас, перукар, манікюрник, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, педикюрник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водії тролейбусів та трамваїв, кухар, електрогазозварник, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, оператор верстатів з програмним керуванням.

Скажімо, якщо взяти тих же операторів котельні, машиністів (кочегарів) котельні, то цього року набули зазначений фах та вдосконалили свої набуті раніше знання (підтвердили власну кваліфікацію) до півтори тисячі чоловік.