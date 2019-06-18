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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37409

В Сумах прокуратура обязала через суд чиновников заняться безопасностью дорог возле школ

Прокуратура через суд обязала департамент инфраструктуры города устранить нарушения на прилегающих к учебным заведениям города Сумы территориях.

В июле 2018 года комиссией в составе представителей департамента инфраструктуры города, управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, управления патрульной полиции в Сумской области, КП «Дорремстрой» проведено обследование участков улично-дорожной сети города, прилегающей к учебным заведениям. Результаты показали наличие ряда нарушений в указанной сфере. В частности, отсутствуют дорожные знаки, разметки, тротуары, средства для принудительного снижения скорости и т.п., сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Соответственно, в адрес директора департамента инфраструктуры города и начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства управлением патрульной полиции внесены требования (предписания) по устранению выявленных недостатков.

В мае 2019 года комиссией проведено повторное обследование участков, прилегающих к учебным заведениям. Результаты показали, что подавляющее большинство нарушений, выявленных в июле 2018 года, не устранено. Опять в адрес соответствующих должностных лиц были внесены требования (предписания) по устранению выявленных недостатков.

В августе 2019 года комиссией проведено очередное обследование вышеупомянутых участков. Результаты снова показали, что подавляющее большинство нарушений, выявленных 20.07.2018 и 11.05.2019 не устранены и достаточные меры по их устранению в течение длительного времени департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета не принимались. А на требования (предписания) были предоставлены формальные ответы.

«Поскольку бездействие департамента инфраструктуры города приводит к нарушению прав детей на безопасность, Сумская местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Решением Сумского окружного административного суда от 5 ноября 2019 года иск прокураторы удовлетворен, Департамент инфраструктуры города обязан принять меры по обеспечению безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов на прилегающих к учебным заведениям города Сумы территориях путем устранения нарушений, отраженных в акте обследования участков улично-дорожной сети города, прилегающей к учебным заведениям», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Виталий Рябуха.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко с 2014 года обещал сделать все подъезды и подходы к больница, школам и детсадам, однако воз и ныне там…

Право Департамент инфраструктуры Подходы к школам

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