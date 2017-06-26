В Сумах «Романтику» планируют открыть уже в этом году Об этом сообщил первый заммэра Сум Владимир Войтенко в программе «Власть – сумчанам», которую выложили сегодня в ютубе на канале Сумского горсовета.

По его словам, внутренние работы по молодежному центру «Романтика» завершены на 95%. Осталось сделать свет, звук, установить большой ЛЕД-экран, оборудование для тренировок, для занятий детей. Уже закуплена мебель, оборудование для кафе, для гардероба, стойка для ресепшн. Начались работы по фасаду, первый этаж уже облицовывается керамогранитом, будет новая вывеска. На следующий год планируется сделать сквер возле «Романтики», над этим уже работают архитекторы.

- Открыть планируем в этом году, - поделился В.Войтенко. – Пускай мэр говорит дату. Есть большое желание, чтобы новогодняя елка была уже в этом году. Надеюсь, что мы успеем. Для этого есть все возможности.

Напомним: в марте 2019 года обещали, что ремонт закончат к осени 2019 года. Тогда первый заммэра Сум Владимир Войтенко говорил, что фасадные работы начнутся в апреле. Тогда работы оценивались в 10 млн грн.

Однако фасад начали делать только в августе. Всего на реконструкцию "Романтики" потратят более 34 млн грн, не считая внутреннго оборудования и обустройства сквера.