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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00175

Тростянецкий центр первичной медпомощи получил авто за полмиллиона

Новый автомобиль, стоимость которого составляет 480 тыс. грн, приобретен на средства Национальной службы здоровья Украины.

Отныне КНП «Тростянецкий Центр первичной медицинской помощи» имеет два современных служебных автомобиля «Renault Duster».

Новый автомобиль будет использоваться для обслуживания врачами пациентов на дому, обеспечения выезда комплексных врачебных бригад для обследования больных и медицинского обслуживания сельского населения.

Оба автомобиля имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики, отличную энергоемкость и высокую проходимость.

Общество Здравоохранение Тростянец

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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