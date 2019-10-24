Тростянецкий центр первичной медпомощи получил авто за полмиллиона

Отныне КНП «Тростянецкий Центр первичной медицинской помощи» имеет два современных служебных автомобиля «Renault Duster».
Новый автомобиль будет использоваться для обслуживания врачами пациентов на дому, обеспечения выезда комплексных врачебных бригад для обследования больных и медицинского обслуживания сельского населения.
Оба автомобиля имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики, отличную энергоемкость и высокую проходимость.
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