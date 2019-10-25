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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10295

На Сумщине обокрали церковь: полиция ищет преступника

Полиция разыскивает злоумышленника, который обокрал церковь в Липоводолинском районе.

Событие произошло 7 ноября в с. Семеновка. Мужчина попал внутрь церкви, повредив замок на входной двери. Вынес оттуда ящик с пожертвованиями прихожан. По словам настоятеля церкви в нем находилось не менее 2000 гривен. Он также предполагает, что преступление произошло в период 17 до 18 часов вечера.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст.185 ч.3 УК Украины, в рамках которого полиция проводит мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления. В связи с этим правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет следствию, сообщить ее к Л. Долинского отдела полиции или на линию «102». Анонимность гарантируется.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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