На Сумщине обокрали церковь: полиция ищет преступника Полиция разыскивает злоумышленника, который обокрал церковь в Липоводолинском районе.

Событие произошло 7 ноября в с. Семеновка. Мужчина попал внутрь церкви, повредив замок на входной двери. Вынес оттуда ящик с пожертвованиями прихожан. По словам настоятеля церкви в нем находилось не менее 2000 гривен. Он также предполагает, что преступление произошло в период 17 до 18 часов вечера.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст.185 ч.3 УК Украины, в рамках которого полиция проводит мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления. В связи с этим правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет следствию, сообщить ее к Л. Долинского отдела полиции или на линию «102». Анонимность гарантируется.