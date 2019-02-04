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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах неврологическое отделение горбольницы № 4 закрывают на капремонт

Корпус неврологического отделения КНС «Городская клиническая больница № 4» в ближайшее время планируют закрыть на ремонт.

Как сообщают в отделе здравоохранения и управлении капитального строительства и дорожного хозяйства, проектно-сметная документация на капитальный ремонт неврологического корпуса готова, средства на начало ремонтных работ в городском бюджете также предусмотрены.

Поэтому ремонтные работы запланировали начать в ближайшее время.

На время ремонта пациентов переведут в другие медицинские учреждения, а именно КНП «Центральная городская клиническая больница» и КУ «Сумская городская клиническая больница №5». Сейчас они готовы к размещению дополнительных больных.

Кроме этого, в течение недели будет разработан маршрут пациентов с инсультами. Таких будут госпитализировать в ЦГКБ и клиническую больницу № 5.

Также в отделе здравоохранения разрабатывают план оптимизации коечного фонда больницы №4. Общее количество койко-мест лечебного учреждения - 220, в том числе, 60 неврологического отделения, из которых 10 мест - хосписные.

Общество Больница № 4 Ремонт больниц

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