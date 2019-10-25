В Сумах прошел турнир по шашкам и шахматам среди депутатов памяти Анатолия Ричкаля Сегодня, 8 ноября, в Сумском доме советов прошел турнир по шашкам и шахматам памяти замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля.

Присутствующие почтили минутой молчания своего коллегу. А делегация, в которую вошли управляющая делами исполнительного аппарата совета Виктория Патютько, депутат областного совета Александр Стрельченко и глава Бурынской РГА Евгений Рябоконь, отвезли цветы на могилу Анатолия Яковлевича. Организаторами соревнований выступили областной совет и Сумская областная организация ФСО «Спартак». Участие в турнире приняли более 70 участников из разных районов области. Это - депутаты областного, районных, сельских, поселковых советов и ОТГ. Главным судьей соревнований была судья I категории Татьяна Кельбас из Глухова. Лучшими в соревнованиях по шахматам стали: I место - Ирина Панченко, депутат Ямпольского районного совета, глава РГА; II место - Татьяна Назаренко, депутат Малосамборского сельского совета Конотопского района; III место - Галина Костырина, депутат Путивльского районного совета. Среди мужчин первое место занял Валерий Диесперов - депутат Середина-Будского городского совета; II место у Сергея Сороки - депутата Глуховского городского совета; III место занял Анатолий Статива - депутат Сынивской сельской ОТГ. В соревнованиях по шашкам первое место заняла Людмила Маслюк - депутат Краснопольского поселкового совета; II место - Инна Яткевич - депутат Дмитровского сельсовета Великописаривского района; III место - Юлия Кулибаба - депутат Белковского сельского совета Тростянецкого района. Лучшие результаты в соревнованиях среди мужчин показали: I место - Евгений Шовкун - депутат Хотинской ОТГ; II место - Григорий Романенко - депутат Ямпольского районного совета; III место - Александр Панов - депутат Великописаревского райсовета, пишет сайт облсовета.