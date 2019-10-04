Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16149

Жительница Шостки потеряла 2 тысячи, пытаясь арендовать квартиру

Пытаясь снять квартиру в Шостке, женщина перечислил «арендодателю» 2100 гривен предоплаты.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что нашла в Интернете интересное предложение о сдаче в долгосрочную аренду квартиры в Шостке.

По указанному телефону она связалась с автором объявления и договорилась об аренде. Затем перечислила 2100 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты, ведь, по словам владелицы жилья, на ее квартиру очень много желающих, а предоплата будет гарантией серьезности намерений.

После получения средств хозяйка по телефону пообещала приехать в Шостку на следующий день и отдать ключи от квартиры. Впрочем, следующий день владелица жилья объяснила, что машина сломалась, и она будет завтра, а потом совсем перестала выходить на связь.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски аферистки.

Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, за аренду жилья и т.д., а рассчитывайтесь за него при получении или непосредственной передачи ключей в случае вы найма жилья. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

06.11.2019 14:51

Житель Сумщины отдал интернет-мошеннику 8 тысяч, продавая кресло

Попытка реализации через сеть интернет кресла стоила жителю Глуховщины потери восьми тысяч гривен....

06.11.2019 14:10

В Шостке рецидивист забрал телефон у 17-летней знакомой

Работники шосткинской полиции разоблачили в совершении мошенничества местного 26-летнего жителя....

В Сумах мошенники прикрываются именем главного налоговика города
30.10.2019 08:15

В Сумах мошенники прикрываются именем главного налоговика города

В управлении по г.Сумы ГУ ГНС в Сумской области предупреждают: в Сумах действует группа мошенников, главной целью которых является вымогательство...

25.10.2019 12:35

На Сумщине мошенники «заработали» 6000 гривен на доверчивости пенсионерки

Злоумышленники сыграли на материнских чувствах, когда сообщили потерпевшей, что ее дочь испортила чужое имущество....

Сумские копы задержали банду мошенников в Полтаве
04.10.2019 17:33

Сумские копы задержали банду мошенников в Полтаве

Полиция Сумщины задержала группу лиц, обоснованно подозреваемых в совершении мошенничеств и разбойных нападений на территории четырех областей Украины...

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
Вчера 12:11
Жительница Шостки потеряла 2 тысячи, пытаясь арендовать квартиру
Сегодня 17:16
Тростянецкий центр первичной медпомощи получил авто за полмиллиона
Сегодня 17:00
В Сумах прошел турнир по шашкам и шахматам среди депутатов памяти Анатолия Ричкаля
Сегодня 16:36
В Сумах неврологическое отделение горбольницы № 4 закрывают на капремонт
Сегодня 16:19
На Сумщине обокрали церковь: полиция ищет преступника
Сегодня 16:10
В Сумах «Романтику» планируют открыть уже в этом году
Сегодня 15:43
На Сумщині Служба зайнятості навчає з урахуванням потреб роботодавця
Сегодня 15:18
В Сумах прокуратура обязала через суд чиновников заняться безопасностью дорог возле школ
Сегодня 14:37
Завтра в Сумах стартует кубок области по футзалу
Сегодня 14:19
В Сумах представители нацменьшинств высадят аллею
Сегодня 13:37
В Сумах разыграли шахматное первенство города среди вузов
Сегодня 13:15
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.