Жительница Шостки потеряла 2 тысячи, пытаясь арендовать квартиру Пытаясь снять квартиру в Шостке, женщина перечислил «арендодателю» 2100 гривен предоплаты.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что нашла в Интернете интересное предложение о сдаче в долгосрочную аренду квартиры в Шостке.

По указанному телефону она связалась с автором объявления и договорилась об аренде. Затем перечислила 2100 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты, ведь, по словам владелицы жилья, на ее квартиру очень много желающих, а предоплата будет гарантией серьезности намерений.

После получения средств хозяйка по телефону пообещала приехать в Шостку на следующий день и отдать ключи от квартиры. Впрочем, следующий день владелица жилья объяснила, что машина сломалась, и она будет завтра, а потом совсем перестала выходить на связь.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски аферистки.

Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, за аренду жилья и т.д., а рассчитывайтесь за него при получении или непосредственной передачи ключей в случае вы найма жилья. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.