Сумские патрульные завоевали первенство в соревнованиях по стрельбе

Участие в соревнованиях приняли шесть команд, среди них представители городского совета, патрульной полиции Сумщины, Национальной гвардии Украины, Сумского отдела полиции, резервисты Сумского городского военного комиссариата и военные 27-ой отдельной реактивной артиллерийской бригады.
Стрелки соревновались в 4 динамических упражнениях. Они демонстрировали различные стрелковые навыки, необходимые в современной огневой и тактической подготовке.
По результатам соревнований команда патрульного управления заняла первое место. Второе место заняли представители Национальной гвардии Украины. Третье - военные 27-оq отдельной реактивной артиллерийской Сумской бригады.
Участники соревнований были награждены кубками и медалями.
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