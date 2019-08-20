Сумские патрульные завоевали первенство в соревнованиях по стрельбе 8 ноября на полигоне воинской части А1476 определяли самую меткую команду по стрельбе.

Участие в соревнованиях приняли шесть команд, среди них представители городского совета, патрульной полиции Сумщины, Национальной гвардии Украины, Сумского отдела полиции, резервисты Сумского городского военного комиссариата и военные 27-ой отдельной реактивной артиллерийской бригады. Стрелки соревновались в 4 динамических упражнениях. Они демонстрировали различные стрелковые навыки, необходимые в современной огневой и тактической подготовке. По результатам соревнований команда патрульного управления заняла первое место. Второе место заняли представители Национальной гвардии Украины. Третье - военные 27-оq отдельной реактивной артиллерийской Сумской бригады. Участники соревнований были награждены кубками и медалями.