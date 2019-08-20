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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские патрульные завоевали первенство в соревнованиях по стрельбе

8 ноября на полигоне воинской части А1476 определяли самую меткую команду по стрельбе.

Участие в соревнованиях приняли шесть команд, среди них представители городского совета, патрульной полиции Сумщины, Национальной гвардии Украины, Сумского отдела полиции, резервисты Сумского городского военного комиссариата и военные 27-ой отдельной реактивной артиллерийской бригады.

Стрелки соревновались в 4 динамических упражнениях. Они демонстрировали различные стрелковые навыки, необходимые в современной огневой и тактической подготовке.

По результатам соревнований команда патрульного управления заняла первое место. Второе место заняли представители Национальной гвардии Украины. Третье - военные 27-оq отдельной реактивной артиллерийской Сумской бригады.

Участники соревнований были награждены кубками и медалями.

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