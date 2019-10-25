Сумскому судье сообщено о подозрении Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении судье Заречного районного суда г. Сумы, уличенного в получении 2 тыс. долл. США неправомерной выгоды.

Судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

Как уже сообщалось, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Он был разоблачен 7 ноября 2019 года детективами НАБУ сразу после получения им неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним: речь идет о судье Заречного райсуда Сум Николаев Шершаке.