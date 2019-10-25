Сумскому судье сообщено о подозрении

Судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.
Как уже сообщалось, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.
Он был разоблачен 7 ноября 2019 года детективами НАБУ сразу после получения им неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним: речь идет о судье Заречного райсуда Сум Николаев Шершаке.
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