В центре Сум на пешеходном переходе сбили ребенка (обновлено)

Об этом сообщают очевидцы. Как пишет в Фейсбуке Алексей Балагуровский, «ДТП, сбили мальчишку. Мальчишка бежал. Водитель летел. Все живы. Парень попрыгал, но вроде цел. Полиция и скорая приехали моментально. Реакция есть», - написал он.
Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, ДТП произошло в 18.40. Столкнулись 14-летний мальчик и «Шевроле». На место происшествия была вызвана «скорая». Врачи осмотрели мальчика, однако повреждений не обнаружено. Также без механических повреждений обошлось и авто. Мать мальчика отказалась от претензий.
Напомним: горожане давно требуют у городских властей решить проблему с этим переходом, так как здесь регулярно происходят аварии. Было множество петиций с различными предложениями, однако все их исполком отклонил. Люди и дальше продолжают попадать по колеса авто.
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