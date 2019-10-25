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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:48417

В центре Сум на пешеходном переходе сбили ребенка (обновлено)

Сегодня, 8 ноября, в Сумах на Покровской пл. произошло ДТП.

Об этом сообщают очевидцы. Как пишет в Фейсбуке Алексей Балагуровский, «ДТП, сбили мальчишку. Мальчишка бежал. Водитель летел. Все живы. Парень попрыгал, но вроде цел. Полиция и скорая приехали моментально. Реакция есть», - написал он.

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, ДТП произошло в 18.40. Столкнулись 14-летний мальчик и «Шевроле». На место происшествия была вызвана «скорая». Врачи осмотрели мальчика, однако повреждений не обнаружено. Также без механических повреждений обошлось и авто. Мать мальчика отказалась от претензий.

Напомним: горожане давно требуют у городских властей решить проблему с этим переходом, так как здесь регулярно происходят аварии. Было множество петиций с различными предложениями, однако все их исполком отклонил. Люди и дальше продолжают попадать по колеса авто.

Право Дтп

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