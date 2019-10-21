Сумчанин выиграл чемпионат мира по бодибилдингу (видео) Сегодня, 8 ноября, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по бодибилдингу.

Сумчанин Юрий Зимогляд стал абсолютным чемпионом мира. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня сбылась моя самая заветная спортивная мечта!!!

Я стал ЧЕМПИОНОМ МИРА!!! Мало того - "АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА"!!!

Качественных фото пока нет, поэтому пока вашему вниманию сегодняшние выигранные трофеи)))», - написал он.