Сумчанин выиграл чемпионат мира по бодибилдингу (видео)

Сумчанин Юрий Зимогляд стал абсолютным чемпионом мира. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
«Сегодня сбылась моя самая заветная спортивная мечта!!!
Я стал ЧЕМПИОНОМ МИРА!!! Мало того - "АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА"!!!
Качественных фото пока нет, поэтому пока вашему вниманию сегодняшние выигранные трофеи)))», - написал он.
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