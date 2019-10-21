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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:39110

Сумчанин выиграл чемпионат мира по бодибилдингу (видео)

Сегодня, 8 ноября, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по бодибилдингу.

Сумчанин Юрий Зимогляд стал абсолютным чемпионом мира. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня сбылась моя самая заветная спортивная мечта!!!

Я стал ЧЕМПИОНОМ МИРА!!! Мало того - "АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА"!!!

Качественных фото пока нет, поэтому пока вашему вниманию сегодняшние выигранные трофеи)))», - написал он.

Фото
Спорт Бодибилдинг Юрий Зимогляд
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