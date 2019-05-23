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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:57227

Экс-нардепа от Сумщины Бухарева уволили еще и с военной службы

Об этом говорится в указе президента Украины №833 / 2019 «Об увольнении В.Бухарева с военной службы».

«Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - говорится в указе от 8 ноября.

Напомним: генерал-полковником бывший народный депутат (2014-2019) от Сумщины стал 6 ноября (также указом президента), а сегодня был уволен с должности первого замглавы СБУ.

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