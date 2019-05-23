Экс-нардепа от Сумщины Бухарева уволили еще и с военной службы

«Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - говорится в указе от 8 ноября.
Напомним: генерал-полковником бывший народный депутат (2014-2019) от Сумщины стал 6 ноября (также указом президента), а сегодня был уволен с должности первого замглавы СБУ.
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