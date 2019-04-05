Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:11146

Сумчане с медалями чемпионата мира по грэпплингу

Сегодня, 8 ноября, в Баку (Азербайджан) стартовал чемпионат мира по грэпплингу.

Как сообщил сумской тренер Сергей Чередниченко, в первый день турнира сумские бойцы завоевали 5 медалей.

«Традицию становиться чемпионами мира по грэпплингу в этом году продолжил сумчанин Дмитрий Коломиец, став победителем в в/к 58 кг среди юниоров. Серебро сегодня посчастливилось добыть кадету Денису Литвину в в/к 85 кг. Бронза на счету Алисы Канюк (кадеты в/к 56 кг), Даниила Чередниченко (в/к 63 кг) и Артема Чорного (в/к 71 кг). Завтра продолжение чемпионата. Болеем за наших!», - написал он.

Спорт Грэпплинг

По тематике

В Сумах провели чемпионат города по грэпплингу
05.11.2019 08:29

В Сумах провели чемпионат города по грэпплингу

1-2 ноября в спорткомплексе СумГПУ им.А.С.Макаренко прошел чемпионат Сум по грэпплингу среди мужчин и женщин....

В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу
30.10.2019 15:49

В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу

1-2 ноября в Сумах пройдет чемпионат города по грэпплингу....

Сумчанка стала чемпионкой мира по грепплингу (видео)
23.09.2019 23:37

Сумчанка стала чемпионкой мира по грепплингу (видео)

В столице Казахстана завершился Чемпионат мира по грепплингу....

Сумчане покорили чемпионат Европы по грэпплингу
07.04.2019 00:05

Сумчане покорили чемпионат Европы по грэпплингу

Позади второй, последний, день соревнований континентального чемпионата по грэпплингу....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы
05.04.2019 23:24

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

Национальная сборная Украины заняла второе командное место в первый день Чемпионата Европы по грепплингу в Румынии....

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
Вчера 12:11
Сумчане с медалями чемпионата мира по грэпплингу
Сегодня 23:11
Экс-нардепа от Сумщины Бухарева уволили еще и с военной службы
Сегодня 22:57
Сумчанин выиграл чемпионат мира по бодибилдингу (видео)
Сегодня 22:39
В «сквере Счастья» в центре Сум городят бигборд?
Сегодня 22:01
В центре Сум на пешеходном переходе сбили ребенка (обновлено)
Сегодня 21:48
Сумскому судье сообщено о подозрении
Сегодня 18:54
Сумские патрульные завоевали первенство в соревнованиях по стрельбе
Сегодня 17:56
Жительница Шостки потеряла 2 тысячи, пытаясь арендовать квартиру
Сегодня 17:16
Тростянецкий центр первичной медпомощи получил авто за полмиллиона
Сегодня 17:00
В Сумах прошел турнир по шашкам и шахматам среди депутатов памяти Анатолия Ричкаля
Сегодня 16:36
В Сумах неврологическое отделение горбольницы № 4 закрывают на капремонт
Сегодня 16:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.