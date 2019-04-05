Сумчане с медалями чемпионата мира по грэпплингу

Как сообщил сумской тренер Сергей Чередниченко, в первый день турнира сумские бойцы завоевали 5 медалей.
«Традицию становиться чемпионами мира по грэпплингу в этом году продолжил сумчанин Дмитрий Коломиец, став победителем в в/к 58 кг среди юниоров. Серебро сегодня посчастливилось добыть кадету Денису Литвину в в/к 85 кг. Бронза на счету Алисы Канюк (кадеты в/к 56 кг), Даниила Чередниченко (в/к 63 кг) и Артема Чорного (в/к 71 кг). Завтра продолжение чемпионата. Болеем за наших!», - написал он.
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