Сумчане получили награды от президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №834 / 2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства».

За значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орден «За заслуги» III степени получил глава Сумской областной организации Национального союза краеведов Украины

Олег Корниенко; звание «Заслуженный артист Украины» получил артист «Сумского областного театра для детей и юношества» Вадим Шерстюк; «Заслуженным работником культуры Украины» стала начальник пошивочного участка Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина» Любовь Медвидь.