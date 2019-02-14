Сумчане получили награды от президента Украины

За значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орден «За заслуги» III степени получил глава Сумской областной организации Национального союза краеведов Украины
Олег Корниенко; звание «Заслуженный артист Украины» получил артист «Сумского областного театра для детей и юношества» Вадим Шерстюк; «Заслуженным работником культуры Украины» стала начальник пошивочного участка Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина» Любовь Медвидь.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 728/2019 «О награждении государственными наградами Украины»....
Нещодавно відбулося урочисте вручення Премії імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України....
Четверо сумчан получили звание заслуженных....
Актер Сумского театра им. Щепкина стал заслуженным....
Книга издана при финансовой поддержке областной власти и содержит наиболее полный перечень военнослужащих Сумской области, погибших в локальных вооруженных конфликтах...