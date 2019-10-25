В Сумах пьяный водитель без прав наехал на электроопору (видео) Четыре админматериала составили патрульные на нетрезвого виновника ДТП.

Патрульные получили сообщение о ДТП на улице Леваневского. Оперативно прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что 43-летний водитель, управляя автомобилем Acura, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате его действий легковушка и дорожное сооружение получили повреждения.

Во время общения с мужчиной инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили пройти освидетельствование с помощью алкотестера. Результат - 2,56 промилле, что почти в 13 раз превышает допустимую норму. Гражданин сообщил, что действительно употреблял алкоголь, однако это было только пиво.

Стражи порядка составили на него админматериалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП, ст. 139 (повреждение дорожной сооружения) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.