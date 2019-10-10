Сумские гандболистки поделили очки с донетчанками 8-9 ноября женская команда ГК «СумДУ» играла в Кривом Роге.

В матчах 3-го тура чемпионата Украины по гандболу в центрально-восточной группе высшей лиги наши девчата встречались с местной командой «ДЮИ» (Донецкий юридический институт).

В первой игре победа была за нашей командой 25:23 (13:12). Лучшими в составе сумской команды были: Анастасия Зюзько – 6 мячей, Мария Коваленко – 5 мячей, Анастасия Дмитриева – 4…

Во второй игре хозяйки взяли реванш 29:23 (12:12). Теперь лучшей была Екатерина Ерохова – 8 мячей, Анастасия Дмитриева добавила 4…

В других матчах тура «Южная Пальмира» (Одесса) сначала проиграла 25:26, а затем выиграла 30:29 у «Ники» (Николаев).

После трех туров в группе лидируют «Бровары» - 7 очков (в 4 играх), дальше – «ДЮИ» - 6 (4), «Ника» - 6 (6), «СумДУ» - 3 (4), «Южная Пальмира» - 2 (6).