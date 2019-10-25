В Сумах стартовал кубок области по футзалу Сегодня, 9 ноября, в спортзале СумГПУ стартовал розыгрыш кубка Сумской области по футзалу, организованный Ассоциацией футзала Сумщины.

Вначале команды провели групповой этап, сыграв по 2 игры, в результате чего была определена восьмерка команд, которые поведут дальнейшую борьбу за трофей. Результаты игр: Технология — КомпСервис 1-1 Peppers — Технология 0-1 КомпСервис — Peppers 2-2 Технология – 4 очка, КомпСервис – 2, Peppers – 1. Агросвит-ФудЦентр-СумДУ — Спартак 2-2 Спартак — Гранум-Фемида 2-2 Гранум-Фемида — Агросвит-ФудЦентре-СумДУ 2-3 Агросвит-ФудЦентр-СумДУ – 4 очка, Спартак – 2, Гранум-Фемида – 1. Лекс ВСК — Автомобилист 2-0 Олимпик — Лекс ВСК 1-2 Автомобилист — Олимпик 1-2 Лекс ВСК – 6 очков, Олимпик – 3, Автомобилист – 0. Расписание матчей 1/4 финала Манеж СумГУ, 10 ноября 10-00 (А) Лекс ВСК — Гранум-Фемида 10-45 (Б) Агросвит-Фудцентр-СумДУ — Peppers 11-30 (С) Технология — Спартак 12-15 (D) Олимпик — КомпСервис 13-00 1/2 финала Победитель А — Победитель Б 13-45 1/2 финала Победитель С — Победитель D Финал пройдет на следующей неделе, сообщает пресс-служба АФС.