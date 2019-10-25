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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15227

В Сумах стартовал кубок области по футзалу

Сегодня, 9 ноября, в спортзале СумГПУ стартовал розыгрыш кубка Сумской области по футзалу, организованный Ассоциацией футзала Сумщины.

Вначале команды провели групповой этап, сыграв по 2 игры, в результате чего была определена восьмерка команд, которые поведут дальнейшую борьбу за трофей.

Результаты игр:

Технология — КомпСервис 1-1

Peppers — Технология 0-1

КомпСервис — Peppers 2-2

Технология – 4 очка, КомпСервис – 2, Peppers – 1.

Агросвит-ФудЦентр-СумДУ — Спартак 2-2

Спартак — Гранум-Фемида 2-2

Гранум-Фемида — Агросвит-ФудЦентре-СумДУ 2-3

Агросвит-ФудЦентр-СумДУ – 4 очка, Спартак – 2, Гранум-Фемида – 1.

Лекс ВСК — Автомобилист 2-0

Олимпик — Лекс ВСК 1-2

Автомобилист — Олимпик 1-2

Лекс ВСК – 6 очков, Олимпик – 3, Автомобилист – 0.

Расписание матчей 1/4 финала

Манеж СумГУ, 10 ноября

10-00 (А) Лекс ВСК — Гранум-Фемида

10-45 (Б) Агросвит-Фудцентр-СумДУ — Peppers

11-30 (С) Технология — Спартак

12-15 (D) Олимпик — КомпСервис

13-00 1/2 финала Победитель А — Победитель Б

13-45 1/2 финала Победитель С — Победитель D

Финал пройдет на следующей неделе, сообщает пресс-служба АФС.

Спорт Футзал

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