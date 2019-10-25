В Сумах стартовал кубок области по футзалу

Вначале команды провели групповой этап, сыграв по 2 игры, в результате чего была определена восьмерка команд, которые поведут дальнейшую борьбу за трофей.
Результаты игр:
Технология — КомпСервис 1-1
Peppers — Технология 0-1
КомпСервис — Peppers 2-2
Технология – 4 очка, КомпСервис – 2, Peppers – 1.
Агросвит-ФудЦентр-СумДУ — Спартак 2-2
Спартак — Гранум-Фемида 2-2
Гранум-Фемида — Агросвит-ФудЦентре-СумДУ 2-3
Агросвит-ФудЦентр-СумДУ – 4 очка, Спартак – 2, Гранум-Фемида – 1.
Лекс ВСК — Автомобилист 2-0
Олимпик — Лекс ВСК 1-2
Автомобилист — Олимпик 1-2
Лекс ВСК – 6 очков, Олимпик – 3, Автомобилист – 0.
Расписание матчей 1/4 финала
Манеж СумГУ, 10 ноября
10-00 (А) Лекс ВСК — Гранум-Фемида
10-45 (Б) Агросвит-Фудцентр-СумДУ — Peppers
11-30 (С) Технология — Спартак
12-15 (D) Олимпик — КомпСервис
13-00 1/2 финала Победитель А — Победитель Б
13-45 1/2 финала Победитель С — Победитель D
Финал пройдет на следующей неделе, сообщает пресс-служба АФС.
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