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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48219

Роменские футзалисты стартовали в первой лиге с победы

Сегодня, 9 ноября, прошли игры второго тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

В этом году в турнире принимают участие 7 команд, поэтому первый тур роменский «Рятувальник» пропускал. А во втором принимал на своей площадке ивано-франковский «Ураган-2-КФВ». Роменчане открыли счет на 12-ой минуте благодаря голу Станислава Носка. На 25-й Александр Колесник удвоил преимущество хозяев. Спустя 2 минуты гости отквитали один – забил Петр Сенюк. Однако тут же Сергей Бабынин восстановил статус-кво. Дальше забивали Владимир Чухненко (29), Дмитрий Баранник (32) и снова Сергей Бабынин (36). Только после этого ивано-франковцы забили еще дважды: Андрей Британ (36) и Виталий Коробка (40).

В итоге 6:3 – уверенная победа роменчан на старте.

В других матчах тура «Черкассы» уступили «Владимиру» из Тыврова Винницкой области 0:5, а «ДЕ Трейдинг» (Николаевка, Донецкая обл.) разромила «Продэксим-2» (Херсон) 11:0.

Лидирует «ДЕ Трейдинг» - 6 очков (в 2 играх), дальше – «Рятувальник» - 3 (1), «Владимир» - 3 (2), «Ураган-2-КФВ» - 3 (2), «Продэксим-2» - 3 (2)…

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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