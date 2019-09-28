Сумские волейболисты проиграли днепровским 9-10 ноября, проходят матчи 2-го тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играет в Харькове. Сегодня соперником нашей команды был ВК «Днепр». Выиграв первую партию 26:24, дальше наши проиграли три 17:25, 21:25 и 19:25. В итоге 1:3.

Завтра наши сыграют против местной «Юракадемии-2».