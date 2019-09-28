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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:28226

Сумские волейболисты проиграли днепровским

9-10 ноября, проходят матчи 2-го тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играет в Харькове. Сегодня соперником нашей команды был ВК «Днепр». Выиграв первую партию 26:24, дальше наши проиграли три 17:25, 21:25 и 19:25. В итоге 1:3.

Завтра наши сыграют против местной «Юракадемии-2».

 
Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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