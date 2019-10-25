Сумские баскетболисты проиграли николаевским Сегодня, 9 ноября, в Сумах прошел матч 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) БК «СумДУ» принимал БК «Нико-Баскет» из Николаева. К сожалению, первая игра между соперниками завершилась победой гостей 87:93 (18-25, 22-23, 25-19, 22-26). Лучшими на площадке в составе сумчан были: Григорий Алтухов – 29 очков, Игорь Стародуб – 24 очка + 9 подборов + 9 передач + 4 перехвата, Игорь Юркевичус – 22 очка + 7 подборов, Антон Решетило – 6 очков + 16 подборов + 7 передач. Завтра повторная игра в 14.00.