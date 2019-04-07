Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:5430

Сумские грэпплеры продолжают покорять чемпионат мира

Сегодня, 9 ноября, в Баку (Азербаджан) продолжается чемпионат мира по грэпплингу.

Во второй день соревнований в разделе «грэпплинг ги» (в кимоно), повторив результат первого дня, бронзовый дубль оформили Алиса Канюк, Артем Чорный и Даниил Чередниченко. К сумским медалистам добавились Антон Олейник, на счету которого - серебро среди школьников в в/к 66 кг и Евгения Придатченко (в/к 66 кг), которая поднялась на третью ступеньку пьедестала.

Спорт Грэпплинг

По тематике

Сумчане с медалями чемпионата мира по грэпплингу
Вчера 23:11

Сумчане с медалями чемпионата мира по грэпплингу

Сегодня, 8 ноября, в Баку (Азербайджан) стартовал чемпионат мира по грэпплингу....

В Сумах провели чемпионат города по грэпплингу
05.11.2019 08:29

В Сумах провели чемпионат города по грэпплингу

1-2 ноября в спорткомплексе СумГПУ им.А.С.Макаренко прошел чемпионат Сум по грэпплингу среди мужчин и женщин....

В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу
30.10.2019 15:49

В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу

1-2 ноября в Сумах пройдет чемпионат города по грэпплингу....

Сумчанка стала чемпионкой мира по грепплингу (видео)
23.09.2019 23:37

Сумчанка стала чемпионкой мира по грепплингу (видео)

В столице Казахстана завершился Чемпионат мира по грепплингу....

Сумчане покорили чемпионат Европы по грэпплингу
07.04.2019 00:05

Сумчане покорили чемпионат Европы по грэпплингу

Позади второй, последний, день соревнований континентального чемпионата по грэпплингу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.