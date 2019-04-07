Сумские грэпплеры продолжают покорять чемпионат мира

Во второй день соревнований в разделе «грэпплинг ги» (в кимоно), повторив результат первого дня, бронзовый дубль оформили Алиса Канюк, Артем Чорный и Даниил Чередниченко. К сумским медалистам добавились Антон Олейник, на счету которого - серебро среди школьников в в/к 66 кг и Евгения Придатченко (в/к 66 кг), которая поднялась на третью ступеньку пьедестала.
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