Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:08387

«Альянс» выиграл в Кривом Роге

Сегодня, 10 ноября, липоводолинский «Альянс» играл в Кривом Роге против местного «Горняка».

Игра 20-го тура прошла с преимуществом гостей. Уже на 4-ой минуте они могли забивать, но пенальти не реализовал Станислав Шарай. А уже спустя минуту гол забили хозяева, - Игорь Бука. В конце первого тайма наши все же смогли вскрыть оборону хозяев, забив дважды: сначала Сергей Загинайлов (43 минута), затем – Станислав Шарай (45+2).

В итоге 1:2 – 14-ая победа липоводолинцев в сезоне. Они набрали 44 очка и делят первое место с «ВПК-Агро» с Днепропетровщины, которые в этом туре не играли. На 3 очка меньше у херсонского «Кристалла».

В следующем туре «Альянс» принимает «Николаев-2». Игра пройдет в Сумах на стадионе «Юбилейный» 16 ноября.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

В Сумах разыграли футбольную «Золотую осень»
07.11.2019 13:39

В Сумах разыграли футбольную «Золотую осень»

Традиционный турнир среди юношей 2009-2010 годов рождения «Золотая осень» проходил в Сумах 5-6 ноября на поле ФЦ «Барса»....

«Альянс» разгромил одесситов
03.11.2019 17:06

«Альянс» разгромил одесситов

Сегодня, 3 ноября, в Сумах прошел матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

«Виктория» идет на зимний перерыв лидером
02.11.2019 18:54

«Виктория» идет на зимний перерыв лидером

Представители Сумщины в чемпионате Украины по футболу среди аматоров синхронно победили в 14-ом туре....

В Сумах «Альянс» примет одесситов
02.11.2019 10:39

В Сумах «Альянс» примет одесситов

В воскресенье, 3 ноября, в Сумах пройдет матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

«Альянс» в Сумах вышел в восьмерку лучших кубка Украины (+видео)
30.10.2019 19:54

«Альянс» в Сумах вышел в восьмерку лучших кубка Украины (+видео)

Сегодня, 30 октября, в Сумах прошла игра 1/8 финала кубка Украины по футболу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.