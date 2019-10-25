«Альянс» выиграл в Кривом Роге

Игра 20-го тура прошла с преимуществом гостей. Уже на 4-ой минуте они могли забивать, но пенальти не реализовал Станислав Шарай. А уже спустя минуту гол забили хозяева, - Игорь Бука. В конце первого тайма наши все же смогли вскрыть оборону хозяев, забив дважды: сначала Сергей Загинайлов (43 минута), затем – Станислав Шарай (45+2).
В итоге 1:2 – 14-ая победа липоводолинцев в сезоне. Они набрали 44 очка и делят первое место с «ВПК-Агро» с Днепропетровщины, которые в этом туре не играли. На 3 очка меньше у херсонского «Кристалла».
В следующем туре «Альянс» принимает «Николаев-2». Игра пройдет в Сумах на стадионе «Юбилейный» 16 ноября.
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