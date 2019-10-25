Сумские баскетболисты взяли реванш у николаевских Сегодня, 10 ноября, в Сумах прошла повторная игра 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Встречались БК «СумДУ» и «Нико-Баскет» из Николаева. В отличие от вчерашнего мачта, сегодня сумчане были сильнее 87:69 (34-14, 27-19, 9-20, 17-16). Лучшими в составе «СумДУ» были Александр Прокопенко – 30 очков + 6 подборов + 8 передач + 3 перехвата, Игорь Стародуб – 24 очка + 6 подборов + 6 передач + 4 перехвата, Антон Решетило – 18 очков + 14 подборов.

После 6 игр у сумчан три победы и три поражения и 6-ое место (из 9-ти) в турнирной таблице группы 1.