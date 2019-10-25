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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59228

Сумские баскетболисты взяли реванш у николаевских

Сегодня, 10 ноября, в Сумах прошла повторная игра 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Встречались БК «СумДУ» и «Нико-Баскет» из Николаева. В отличие от вчерашнего мачта, сегодня сумчане были сильнее 87:69 (34-14, 27-19, 9-20, 17-16). Лучшими в составе «СумДУ» были Александр Прокопенко – 30 очков + 6 подборов + 8 передач + 3 перехвата, Игорь Стародуб – 24 очка + 6 подборов + 6 передач + 4 перехвата, Антон Решетило – 18 очков + 14 подборов.

После 6 игр у сумчан три победы и три поражения и 6-ое место (из 9-ти) в турнирной таблице группы 1.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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