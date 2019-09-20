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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23587

В Сумах закрыли женскую консультацию на Химгородке

Вопрос организации работы, перспектив развития оказания акушерско-гинекологической помощи в женской консультации № 3 по ул. Парковой, 1 обсуждали сегодня, 11 ноября на аппаратном совещании в мэрии.

- По поручению мэра создана комиссия по этому вопросу, сейчас проходит вопрос визирования, - доложила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко,

- Что вы будете решать, если консультации там уже нет, там замок висит, знаете? - поинтересовался заммэра Степан Пак.

Чиновница не смогла внятно объяснить, что же будет комиссия, но заслушать результаты ее комиссии планируют в середине декабря.

Напомним: вопрос работы этой консультации подняли еще летом, когда С.Пак заявил, что отдел здравоохранения решил ее закрыть. Якобы там не было необходимой аппаратуры и помещение не соответствовало нормам. Мэр Сум Александр Лысенко давал поручение без его ведома ничего не закрывать, для проработки этого вопроса и создавалась комиссия.

Напомним: женскую консультацию на ул. Парковой, 1, открывали специально для того, чтобы забрать городское женское население из областного перинатального центра на Басах. На капремонт помещения под консультацию (часть первого и второго этажей в жилой пятиэтажке) из горбюджета было выделено почти 800 тыс. грн. Открылась она в конце марта 2017-го, и поначалу там принимали только один врач-гинеколог и акушерка. Постепенно из перинатального центра перешли еще специалисты, завершилось обустройство кабинетов и рабочих мест, и с сентября 2017-го консультация заработала полноценно. В мае 2018 года местным СМИ показывали работу этой консультации, ее заведующий Олег Малус рассказывал, что у них есть и кабинет УЗИ, и малая операционная, и кольпоскоп, и лаборатория, оснащенная новым современным оборудованием, на закупку которого, кстати, горбюджет выделил еще 450 тыс. грн. Всего же, как было тогда сказано, женская консультация на ул. Парковой, 1, обслуживала около 30 тысяч женского населения.

Общество Женская консультация Здравоохранение

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